Сайт "Роскосмоса" DDoS-атакуют из-за фото "центров принятия решений" НАТО

Руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Струговец сообщил, что сайт корпорации подвергся DDoS-атакам. Согласно информации, это могло произойти из-за ранее опубликованных снимков из космоса мест расположения "центров принятия решений" НАТО.

Как подчеркнули в пресс-службе космического ведомства, интересно, что кибератака произошла не из-за рубежа, а с территории России.

"После публикации "Роскосмосом" космических снимков "центров принятия решений", сайт госкорпорации подвергся DDoS-атаке. На этот раз, в отличие от марта-апреля, не из-за рубежа, а из родного Екатеринбурга", — заявили в госкорпорации.

Снимки из космоса местности, где предположительно могут располагаться "центры принятия решений" Североатлантического альянса, опубликовали вчера. Как подчеркнул глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, это было сделано "в честь" открытия саммита НАТО. Кроме того, помимо снимков, корпорация обнародовала и координаты.