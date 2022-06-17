Песков: США должны придумать ответ для миллиарда голодающих

США и Евросоюз должны придумать, что отвечать миллиардам голодающих людей из-за антироссийских санкций на удобрения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как подчеркнул официальный представитель Кремля, за последствия "грубых ошибок" придётся отвечать.

По словам Пескова, несмотря на то, что США быстро "переориентировались", в отличие от стран ЕС, и прировняли удобрения к продуктам первой необходимости, проблемы по страховке и логистике остались.

"Косвенные ограничения — как раз по страховке, по судам, по непринятию портами наших судов — всё равно есть, они действуют, к сожалению, и всё это привело к сокращению чуть ли ни более чем на 40% всех поставок", — пояснил Песков РИА Новости. — Именно эти страны должны будут думать, как они будут отвечать перед многими миллионами голодающих, которые могут появиться".

Как пояснил песков, российские суда не дают застраховать именно представители ЕС и США. Кроме того, страны запрещают кораблям заходить в порты.