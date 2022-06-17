Телеведущий Карлсон: топливный кризис в США спровоцировал Байден, а не Путин

Топливный кризис в США спровоцировал президент страны Джо Байден, а не российский лидер Владимир Путин. Об этом заявил телеведущий Fox News Такер Карлсон.

Он напомнил, что Байден, возглавив Штаты, прекратил выдачу новых разрешений на аренду нефтеносных и газоносных площадей. Кроме того, журналист подчеркнул: США ввели нефтяное эмбарго в отношении России — крупнейшего производителя энергии в мире.

"Что же произошло дальше? Бензин стал стоить более пяти долларов за галлон. Инфляция буквально взорвалась", — отметил Карсон.

При этом он добавил, что Индия и Китай только выиграли от нефтяного эмбарго США, так как получили много дешёвых российских ресурсов для поддержания экономики. Национальная валюта РФ, пояснил американский журналист, стала ещё крепче, чем была до начала специальной военной операции на Украине.

"Разбогатели все, кроме нас. Мы стали беднее", — заключил ведущий Fox News.