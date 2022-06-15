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Вадим Горшенин назвал Шольца самым ничтожным канцлером за всю историю Германии

Политика

Глава медиахолдинга Pravda.Ru Вадим Горшенин назвал Олафа Шольца самым ничтожным канцлером в истории Германии после того, как соцсеть Facebook* по требованию немецких властей ограничила показ англоязычной версии Pravda.Ru в ФРГ.

Вадим Горшенин назвал Шольца самым ничтожным канцлером за всю историю Германии

"Олаф Шольц! Если ты боишься того, что делают всего два сотрудника Правды.Ру, а твои подчиненные пишут кляузы в социальные сети на контент, который создают эти сотрудники, ты просто по уровню не канцлер, а — мелкий клерк", — написал Горшенин в Telegram.

По его словам, Шольц строит не демократическую, а фашистскую страну. Глава издания сравнил канцлера с Адольфом Гитлером, который сжигал книги.

"Только в отличие от Гитлера, ты делаешь это не в интересах немцев, а в интересах Джо Байдена", — отметил Горшенин.

Он выразил сожаление по поводу того, что Шольц превратил немецкий народ из великого в колониальный. Руководитель медиахолдинга напомнил, что посол Украины в Берлине Андрей Мельник оскорбил канцлера, назвав его "ливерной колбасой", после чего лидер ФРГ всё равно поехал в Киев.

"Ты самый ничтожный канцлер великой когда-то страны за всю её историю", — подчеркнул Горшенин.

Он добавил, что немцы не заслужили такого лидера, который думает не о своих гражданах, а о том, как бы выслужиться перед США.

* Facebook — продукт Meta, деятельность соцсети признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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