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Автор Игорь Рябов

Медведев предупредил Киев об ответных мерах в случае атаки по РФ из РСЗО

Политика

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что если Украина использует американские реактивные системы залпового огня для ударов по территории РФ, то российская армия будет вынуждена поразить центры принятия решений в Киеве — здания Минобороны и Генштаба.

Медведев предупредил Киев об ответных мерах в случае атаки по РФ из РСЗО

"Но нужно понимать, что конечные центры принятия решений в этом случае, к сожалению, находятся даже не на территории Киева. Поэтому это, безусловно, угроза, которую нужно будет учитывать", — сказал Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заверил администрацию США, что Киев не намерен использовать американские РСЗО HIMARS против России. По словам украинского лидера, территория РФ его не интересует, потому что боевые действия идут на Украине. Тем не менее, депутат Верховной рады Егор Чернев допустил удары по объектам российской инфраструктуры.

Кремль не верит заявлениям Зеленского о том, что Украина не станет атаковать РФ при помощи американских РСЗО, поскольку украинский лидер не выполняет свои обещания, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Темы сша украина дмитрий песков дмитрий медведев владимир зеленский
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