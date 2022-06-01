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Автор Екатерина Широкова

Володин: Байдену и Зеленскому не хватает ни опыта, ни ответственности

Политика

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал лидеру Украины Владимиру Зеленскому и президенту США Джо Байдену прислушаться к советам "более опытного" политика Генри Киссинджера.

Володин: Байдену и Зеленскому не хватает ни опыта, ни ответственности

Как подчеркнул Володин, экс-госсекретарь Америки никогда не был СССР "другом", но сейчас он смотрит на вещи более рационально.

"Он делал всё, чтобы ослабить и развалить Советский Союз. Но в силу своего опыта и знаний Киссинджер по сравнению с современными политиками США и Европы рассуждает более прагматично и здраво", — пояснил Володин.

Как подчеркнул спикер Госдумы, не бывает "старых и молодых" политиков, всё дело в опыте и ответственности.

"Байден и Зеленский представляют разные возрастные категории, но совершенно очевидно: им обоим не хватает как опыта, так и ответственности", — резюмировал Володин.

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление Киссинджера о том, что Киеву стоит пойти на уступки и сесть с Москвой за стол переговоров. В ответ украинская сторона сравнила речь экс-госсекретаря США с призывами "нацистской Германии" и внесла политика в список "запрещённых" личностей в Незалежной.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
Темы вячеслав володин владимир зеленский
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