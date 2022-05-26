Захарова про Зеленского и Киссинджера: "Монстрик начал скалиться на создателей"

Мария Захарова высмеяла попытку Зеленского критиковать бывшего главу Госдепа США Генри Киссинджера, предложившего Украине расстаться с частью территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский обрушился с критикой на американского дипломата, который посоветовал Киеву отдать несколько областей под контроль России, в надежде, что Кремль остановит спецоперацию. По словам украинского лидера, Киссинджер забыл, что произносит своё речь в Давосе-2022, а не в Мюнхене-1938.

"Монстрик начал скалиться на создателей", — обратила внимание на риторику Зеленского Захарова.

В 2014 году Киссинджер опубликовал статью, где утверждал: соблюдение Украиной нейтрального статуса поможет развитию страны. Киев мог бы превратиться в некий мост между Москвой и коллективным Западом. Сейчас дипломат отмечает, что возможность пока не утрачена полностью, но шансы уже не так велики.