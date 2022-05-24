Веселовский: у Зеленского есть идея сделать аншлюс и сдать Украину полякам

Новое обращение президента Украины Владимира Зеленского к гражданам страны прозвучало очень "трагично". Впервые лидер Незалежной озвучил потери ВСУ и риски. По мнению политолога Сергея Веселовского, у главы государства есть идея сделать аншлюс.

Как подчеркнул Веселовский, в заявлениях Киева о том, как всё плохо, может быть "замешаны" некие договорённости с Польшей.

"Есть у него (Зеленского. — Прим. ред.) идея сделать аншлюс. Сдать Украину полякам, как Австрия в своё время сдалась Германии. Из-за этого нужно показать людям, как им грустно и плохо. Тогда-то и будет понятно, откуда взялись польские солдаты в украинской военной форме на линии соприкосновения", — пояснил политолог в беседе с "Журналистской правдой".

По словам политолога, ожидать, что в Зеленском "проснулся разум" не стоит. По мнению Веселовского, вся стратегия "завязана" на Британских кураторах и дальнейшие слова и шаги для Украины разрабатывает Лондон.

"Нет разницы, какая будет фамилия клоуна, который исполняет роль западной марионетки. Это может быть Зеленский, Аваков и даже Арестович. Линия партии и правительства должна идти по четко навязанному сценарию", — резюмировал собеседник.