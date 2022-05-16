Путин о расширении военной инфраструктуры Финляндии: "Вызовет ответную реакцию"

Владимир Путин на саммите ОДКБ объяснил, как он смотрит на вступление в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции.

Президент России заверил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией.

"Расширение НАТО за счёт этих стран непосредственной угрозы для России не представляет. Но расширение военной инфраструктуры на эти территории, безусловно вызовет нашу ответную реакцию. Какой она будет, мы будем смотреть исходя из тех угроз, которые для нас будут создаваться", - объяснил лидер РФ.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что у России нет территориальных претензий к Финляндии и Швеции.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё высказался по поводу слов Путина о вступлении страны в НАТО.