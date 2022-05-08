Кузьмин: недружественные страны будут вести диалог с Россией всегда

После начала военной спецоперации по защите Донбасса страны коллективного Запада приняли решение разорвать отношения с Россией. Однако, по мнению политолога Николая Кузьмина, настолько значимую страну довольно сложно игнорировать.

"Диалог с недружественными государствами будет всегда. С Российской Федерацией нереально не общаться. Приезд канцлера Австрии тому пример. Важны итоги этих диалогов и то, какие цели преследуют стороны", — объяснил эксперт в интервью с изданием "Украина.ру".

Кузьмин отметил, что во время возобновления дипломатических отношений необходимо оценивать уровень недружественности государства. Например, специфика диалога с Польшей сильно отличается от переговоров с Францией и Германией.