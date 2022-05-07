Мир напряжённо ждёт, что скажет Путин 9 мая

В мире напряженно гадают, чем отметит Россия День Победы 9 мая и что скажет её лидер — Владимир Путин.

Объявление Украине войны и мобилизации в РФ

В день Победы 9 мая президент России Владимир Путин может официально объявить войну Украине, это потребует привлечения резервных сил и полной мобилизации населения, пишет CNN со ссылкой на американские и западноевропейские осведомленные источники.

Другие варианты от CNN включают в себя:

мероприятия по вхождению в РФ ДНР и ЛНР,

начало атаки на Одессу,

объявление полного контроля над Мариуполем.

Путин скажет: "Слушайте, теперь это война против нацистов, и мне нужно больше людей", — вторит американскому изданию министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью радио LBC.

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию. "Это неправда, это чушь", — сказал Песков в ответ на вопрос, будет ли 9 мая объявлена мобилизация населения. Аналогично он отреагировал и на вопрос о возможности официального объявления войны Украине.

Русский десант в Одессе или Киеве

На Украине боятся десанта. В Одессе введён непрерывный комендантский час с 22:00 8 мая 2022 года до 05:00 10 мая 2022 года. 9 мая будет остановлена работа железнодорожного вокзала Одессы, автостанций и автовокзалов, не будут работать пригородные и междугородные автобусные маршруты по всей области.

Мэр Киева Виталий Кличко посоветовал до 9 мая не возвращаться беженцам в Киев, так как "целью агрессора была и остается столица", а "гарантировать безопасность мы пока не можем", сказал Кличко в комментарии "Радио НВ".

С другой стороны — на всех освобождённых территориях, широко готовятся к празднику, хотя и с соблюдением комендантского часа. Причины тоже понятны — не исключены провокации "партизан". Так в Мелитополе проведут даже шествие "Бессмертного полка" — значит, обстановка позволяет.

Колонна военнопленных ВСУ на параде

Британская газета The Times утверждает, что по данным аналитиков, Кремль может выставить на Красной площади "сотни украинских военнопленных" во время военного парада. Это было бы кстати в Мариуполе или Донецке, но не в Москве, поскольку перелома в СВО пока нет.

Рост влияния пророссийских сил

В Европе опасаются волны одобрения СВО в виде демонстраций пророссийских сил. Власти Берлина запретили приносить российские флаги 8-9 мая на мероприятия. Литва выводит дополнительные силы наблюдать, не ходит ли кто с георгиевской лентой. Праздничный символ (а также символы Z и V) запрещён практически по всей Европе, а в "дружественных" России странах — Киргизии, Казахстане, её не рекомендуют носить и вводят свои ленты. В Гагаузии разрешили георгиевскую ленточку, Кишинёв, который её запретил грозит штрафами и административными наказаниями.

В Кремле ко Дню Победы ничего не подгоняют

В Москве заявили, что к дате 9 мая ничего не привязывают, все идёт своим чередом — "по плану".

"Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы", — подчеркнул глава МИД Сергей Лавров.

А вот, россияне хотели бы "подогнать", то есть отметить Победу успехами в СВО, и обеспокоены, почему к празднику российская армия отступает из окрестностей Харькова. Договорились? Или это хитрый план? Или сил не осталось? А как же люди на оставленных территориях?

Обеспокоенность власти попытались купировать, запустив перед праздником в Херсон секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака и замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко. Общение Кириенко с местными жителями было посвящено в основном восстановлению гражданской инфраструктуры и оказанию помощи пострадавшему населению.

А Турчак на встрече с главой Херсонской областной военно-гражданской администрации Владимиром Сальдо заверил, что "Россия здесь навсегда и никакого возврата в прошлое не будет".

В свою очередь, Сальдо назвал регион "неотъемлемой частью большой семьи — Российской Федерации".

Принимаем эстафету от отцов и дедов

Ближе к реальности оказалось агентство Reuters.

"9 мая Путин направит Западу предупреждение о "судном дне" в ходе парада по случаю 77-й годовщины победы СССР над нацистской Германией, продемонстрировав огромную огневую мощь России, в то время как её силы продолжают сражаться на Украине", — пишет агентство.

В торжественном "пролете", пояснило агентство примет участие командный самолет Ил-80 - самолет "Судного дня". Он должен стать передвижным командным центром для Путина в условиях полномасштабной ядерной войны.

В Вашингтоне пообещали что Закон о ленд-лизе для Украины будет подписан Джо Байденом 9 мая. В США торжествуют, что "Путин не вошёл в Киев 9 мая" и настаивают, что Украина победит. И американцы будут этого добиваться всеми возможными силами.

Поэтому День Победы в этом году приобретает смысл переходящей эстафеты от наших предков, которые выиграли тяжелейшую войну с Западом в 1945 году. "Союзники" только тогда объявили второй фронт, когда стало понятно, что это необходимо, чтобы не отдать СССР контроль над всей Европой.

Нынешний парад будет сродни параду в Москве в 1941 году, то есть, сейчас снова решается вопрос существование нашего государства.

Как сказал на недавнем заседании СБ ООН постпред РФ в ООН Виталий Небензя, Запад ведёт с Россией прокси-войну, то есть руками украинцев, и его цель, чтобы "Украина выиграла". Нам же нужна Победа, которая приведёт к потере англосаксами доминирования в мире, распаду Евросоюза и жестокому кризису в США — с их также последующим распадом.

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