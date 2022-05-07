В мире напряженно гадают, чем отметит Россия День Победы 9 мая и что скажет её лидер — Владимир Путин.
В день Победы 9 мая президент России Владимир Путин может официально объявить войну Украине, это потребует привлечения резервных сил и полной мобилизации населения, пишет CNN со ссылкой на американские и западноевропейские осведомленные источники.
Другие варианты от CNN включают в себя:
Путин скажет: "Слушайте, теперь это война против нацистов, и мне нужно больше людей", — вторит американскому изданию министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью радио LBC.
Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию. "Это неправда, это чушь", — сказал Песков в ответ на вопрос, будет ли 9 мая объявлена мобилизация населения. Аналогично он отреагировал и на вопрос о возможности официального объявления войны Украине.
На Украине боятся десанта. В Одессе введён непрерывный комендантский час с 22:00 8 мая 2022 года до 05:00 10 мая 2022 года. 9 мая будет остановлена работа железнодорожного вокзала Одессы, автостанций и автовокзалов, не будут работать пригородные и междугородные автобусные маршруты по всей области.
Мэр Киева Виталий Кличко посоветовал до 9 мая не возвращаться беженцам в Киев, так как "целью агрессора была и остается столица", а "гарантировать безопасность мы пока не можем", сказал Кличко в комментарии "Радио НВ".
С другой стороны — на всех освобождённых территориях, широко готовятся к празднику, хотя и с соблюдением комендантского часа. Причины тоже понятны — не исключены провокации "партизан". Так в Мелитополе проведут даже шествие "Бессмертного полка" — значит, обстановка позволяет.
Британская газета The Times утверждает, что по данным аналитиков, Кремль может выставить на Красной площади "сотни украинских военнопленных" во время военного парада. Это было бы кстати в Мариуполе или Донецке, но не в Москве, поскольку перелома в СВО пока нет.
В Европе опасаются волны одобрения СВО в виде демонстраций пророссийских сил. Власти Берлина запретили приносить российские флаги 8-9 мая на мероприятия. Литва выводит дополнительные силы наблюдать, не ходит ли кто с георгиевской лентой. Праздничный символ (а также символы Z и V) запрещён практически по всей Европе, а в "дружественных" России странах — Киргизии, Казахстане, её не рекомендуют носить и вводят свои ленты. В Гагаузии разрешили георгиевскую ленточку, Кишинёв, который её запретил грозит штрафами и административными наказаниями.
В Москве заявили, что к дате 9 мая ничего не привязывают, все идёт своим чередом — "по плану".
"Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы", — подчеркнул глава МИД Сергей Лавров.
А вот, россияне хотели бы "подогнать", то есть отметить Победу успехами в СВО, и обеспокоены, почему к празднику российская армия отступает из окрестностей Харькова. Договорились? Или это хитрый план? Или сил не осталось? А как же люди на оставленных территориях?
Обеспокоенность власти попытались купировать, запустив перед праздником в Херсон секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака и замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко. Общение Кириенко с местными жителями было посвящено в основном восстановлению гражданской инфраструктуры и оказанию помощи пострадавшему населению.
А Турчак на встрече с главой Херсонской областной военно-гражданской администрации Владимиром Сальдо заверил, что "Россия здесь навсегда и никакого возврата в прошлое не будет".
В свою очередь, Сальдо назвал регион "неотъемлемой частью большой семьи — Российской Федерации".
Ближе к реальности оказалось агентство Reuters.
"9 мая Путин направит Западу предупреждение о "судном дне" в ходе парада по случаю 77-й годовщины победы СССР над нацистской Германией, продемонстрировав огромную огневую мощь России, в то время как её силы продолжают сражаться на Украине", — пишет агентство.
В торжественном "пролете", пояснило агентство примет участие командный самолет Ил-80 - самолет "Судного дня". Он должен стать передвижным командным центром для Путина в условиях полномасштабной ядерной войны.
В Вашингтоне пообещали что Закон о ленд-лизе для Украины будет подписан Джо Байденом 9 мая. В США торжествуют, что "Путин не вошёл в Киев 9 мая" и настаивают, что Украина победит. И американцы будут этого добиваться всеми возможными силами.
Поэтому День Победы в этом году приобретает смысл переходящей эстафеты от наших предков, которые выиграли тяжелейшую войну с Западом в 1945 году. "Союзники" только тогда объявили второй фронт, когда стало понятно, что это необходимо, чтобы не отдать СССР контроль над всей Европой.
Нынешний парад будет сродни параду в Москве в 1941 году, то есть, сейчас снова решается вопрос существование нашего государства.
Как сказал на недавнем заседании СБ ООН постпред РФ в ООН Виталий Небензя, Запад ведёт с Россией прокси-войну, то есть руками украинцев, и его цель, чтобы "Украина выиграла". Нам же нужна Победа, которая приведёт к потере англосаксами доминирования в мире, распаду Евросоюза и жестокому кризису в США — с их также последующим распадом.
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Схема поставок западного оружия на Украину раскрыта. Теперь у ВС РФ одна задача — остановить этот поток.