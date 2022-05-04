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Автор Дмитрий Плотников

Киркоров: "Местечковые постовые выдавливают людей из России"

Политика

Поп-король и певец Филипп Киркоров в шоке от реакции на его защиту Аллы Пугачёвой и Максима Галкина.

Киркоров: "Местечковые постовые выдавливают людей из России"

Однако знаменитость и дальше будет защищать своих друзей от нападок.

Артист опять заступился за Галкина и заявил, что "местечковые постовые выдавливают" людей из России. Слова Киркорова в соцсети выложила телеведущая Ксения Собчак. По всей вероятности, намекает певец на главного редактора RT Маргариту Симоньян.

Звезда в ужасе, что его слова "не услышали", и что его уверяют, будто бы он не должен защищать Галкина и Пугачёву. Киркоров отметил, что сам он патриот страны, и большая честь для него поздравления с юбилеем от Владимира Путина.

"Но местечковые "постовые" настолько извращают, "эксбиционируют" в страхе за кресло под своей пятой точкой, что побуждают людей к страху, выдавливая их из страны", — говорит король эстрады.

Напомним, Маргарита Симоньян в прямом эфире упомянула Галкина и заявила, что шоумен, о котором "достоверно всем известно, что он гей... для личного обогащения, для пути в карьере женился на пожилой женщине". Журналистка назвала его "лживым-перелживым", который позволяет себе "обливать помоями" Россию.

Киркоров после этого записал ролик, где призвал Симоньян не "гнобить" его друзей и сказал, что россиянам надо прекратить распри, усугубляющие раскол внутри России.

Пользователи соцсетей уже обвинили певца в том, что он хочет "усидеть на двух стульях".

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы ксения собчак алла пугачёва максим галкин владимир путин филипп киркоров маргарита симоньян
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