Нилов: переход к четырёхдневной рабочей неделе ожидается в недалёком будущем

Переход к четырёхдневной рабочей неделе — вопрос недалёкого будущего. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, отдельные предприятия в РФ уже работают в подобном формате в рамках дистанционной или неполной занятости. Он отметил, что в разгар пандемии коронавируса такой график стал одним из самых оптимальных решений.

"Главное условие здесь — поэтапная эволюция, ни в коем случае не законодательно-насильственное внедрение", — сказал Нилов в интервью РИА Новости.

Депутат также считает, что при переходе к четырёхдневной рабочей неделе нужно учитывать специфику работы предприятий непрерывного цикла. Для некоторых направлений бизнеса, пояснил Нилов, такой переход означает прямое сокращение прибыли. Парламентарий убеждён: рынок должен сам прийти к оптимизации.

Он добавил, что по мере внедрения искусственного интеллекта часть привычных трудовых затрат будет перекладываться на технику.