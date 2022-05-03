Переход к четырёхдневной рабочей неделе — вопрос недалёкого будущего. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По его словам, отдельные предприятия в РФ уже работают в подобном формате в рамках дистанционной или неполной занятости. Он отметил, что в разгар пандемии коронавируса такой график стал одним из самых оптимальных решений.
"Главное условие здесь — поэтапная эволюция, ни в коем случае не законодательно-насильственное внедрение", — сказал Нилов в интервью РИА Новости.
Депутат также считает, что при переходе к четырёхдневной рабочей неделе нужно учитывать специфику работы предприятий непрерывного цикла. Для некоторых направлений бизнеса, пояснил Нилов, такой переход означает прямое сокращение прибыли. Парламентарий убеждён: рынок должен сам прийти к оптимизации.
Он добавил, что по мере внедрения искусственного интеллекта часть привычных трудовых затрат будет перекладываться на технику.
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