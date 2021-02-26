HR-директор: четырехдневной рабочей неделе обрадуются бюджетники

Как продолжительность рабочего времени влияет на производительность, кто больше всех обрадуется четырехдневной рабочей неделе и что нужно учесть при переходе на удаленку, рассказала ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру директор по персоналу "Первого ОФД” Елена Петровна Булкина.

О рабочем времени и производительности

— Елена, недавно прошел опрос, в котором приняли участие 300 работодателей и 1600 экономически активных граждан по всей стране. Большинство россиян высказались за четырехдневную рабочую неделю. Как относится к этому бизнес?

— О сокращении рабочей недели много говорят в Европе. Считается, что производительность будет резко увеличиваться, если мы сократим рабочую неделю. Но всё зависит от того, каким бизнесом занимается компания и в какой стране. Из европейских стран в России самая низкая производительность. При этом у нас, по статистике, работают люди больше всего. Однако это никак не влияет на производительность. Для того, чтобы иметь возможность при сокращающемся рабочем времени увеличивать производительность, необходимы:

автоматизация,

сознательность,

вовлеченность,

лояльность,

высокий уровень менеджмента.

— Это точка зрения работодателей и трудоголиков. А есть другая сторона. Кто-то хочет с семьей побыть, кто-то спортом займется или уборкой дома. Есть работодатели, которые дают сотрудникам отдохнуть один лишний день в неделю.

— Трудовой кодекс Российской Федерации не запрещает уменьшать рабочую неделю. У нас запрещено больше 40 часов при обычной пятидневной рабочей неделе. Наша компания занимается IT-разработкой, у нас есть day off — так называемые дни сверх отпуска, которые работодатель предоставляет сотрудникам. Потому что любой интеллектуальный труд, где люди творческие, работа не прекращается ни в выходные, ни после рабочего дня. Иногда человек понимает, что сегодня встал не с той ноги, и говорит: "Я возьму day off". Конечно, бери! Работай потом. И они работают прекрасно.

Но это относится к сотрудникам, которые ответственны за свою работу, увлечены ею.

Задача работодателя — сделать своих людей счастливыми. Тогда они работают лучше. Одним из инструментов является сокращенная рабочая неделя.

— Я знаю людей, которые на удаленке стали даже больше работать. Хотя работодатели говорили: а как я проверю, вдруг побежит в магазин моя сотрудница? Но думаю, это можно проверить?

— Полностью согласна. Существует большое количество возможностей для автоматизации проверки занятости человека. Это и в компьютере, если человек работает с компьютером, и камеры, и видеокамеры. Но главное — результат. Клиент должен быть доволен, услуга должна быть оказана, продукт должен быть сделан качественно и в срок.

Пандемия многие вещи сдвинула. Мы проводили в компании опросы об удаленке, писали: "Скажите, пожалуйста, какой график вас больше всего устроит после пандемии?" Все отвечали: "Частичная удаленка навсегда". Это действительно удобно со всех сторон. И мы спрашивали ещё: "Как вы считаете, увеличилась ли у вас продолжительность рабочего дня?" Все без исключения написали: "Да". Это понимают сами сотрудники и их руководители. По себе знаю — никогда в жизни не встаешь со стула в шесть часов. Почему? А там еще столько народу в компьютере, со всеми нужно пообщаться, вопросы решить. И в мессенджерах приходится много времени тратить на переписку, не всё возможно рассказать, как раньше, на бегу в офисе, мимоходом решить пару-тройку вопросов. Это непродуктивное удлинение рабочего дня.

А сделать ты хочешь ровно столько же, сколько привык делать. Поэтому выходишь за рамки и даже не считаешь, что ты перерабатываешь. Это стало нормой.

— Елена, коллеги-журналисты некоторые говорят: "Мы дома не можем работать. Дети маленькие, мешает это".

— Для этого как раз работодатели проводят массовые опросы: "Удобно ли вам работать на удаленке?" Мы людей обеспечивали:

столами,

стульями,

дополнительными экранами,

офисными компьютерами,

наушниками.

У тебя нет возможности работать дома? Хорошо, лично для тебя кабинет главного бухгалтера, директора. Приходи, работай в офисе. Всё это решается. Это очень ценится работниками, потому что они чувствуют реальную заботу, понимают, что они не одни в этом мире, и что не только с пандемией, но и с другими житейскими вопросами будут справляться вместе с компанией.

О самореализации на работе

— А как к четырехдневке отнесутся, скажем, работники торговли? Два дня у них рабочих, два выходных.

— Там будет сокращено количество часов и, соответственно, такое же количество часов добавится с повышенным коэффициентом оплаты.

— Мне показалось, что больше всего четырехдневка как раз бюджетников касалась.

— Там низкопроизводительный труд. Да, я думаю, что они все будут за. Вчера один из моих молодых очень хороших и близких людей рассказал следующее. Он работает в государственной клинике и там есть кусочек негосударственный. Они, естественно, всё время состыковываются. И женщина, которая является представителем бюджетной части, почему-то была им недовольна. Как люди старшего возраста бывают недовольны молодежью. И сказала: "Это вы тут на коммерцию работаете, а мы на себя работаем!" — и спокойно села на три часа играть в "косынку". Вот ее производительность.

А товарищ, который являлся "гнусным представителем бизнеса", целый день работал, состыковывал, закупал, выдавал. В общем, делал то, что должна была делать эта женщина.

Когда нет заинтересованности, зарплата низкая, непонятны цели развития, нет перспективы и труд низкоквалифицированный, то единственное, чего хочет человек, — поменьше работать, побыстрее домой.

Он тут практически не зарабатывает. Он зарабатывать будет на участке у себя: огородик вскопать, домик покрасить. В общем, на самообеспечении. Тоже хорошо, поменьше воплей будет, что денег мало.

— Что вы пожелаете напоследок нашим зрителям?

— Я очень уважаю публику вашего канала. Я бы хотела всем пожелать такой работы, когда вас не сильно волнует четырехдневная, пятидневная рабочая неделя, когда у вас есть очень интересная задача, заботливый и умный работодатель, возможность для собственного развития и для перспектив.

Конечно, не надо забывать о семье, о доме. Само собой, мы живем и работаем ради них. Но это так здорово, когда вы можете на работе самореализовываться.

Дай вам Бог, чтобы вы могли именно так работать.