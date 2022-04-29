Вопрос о Владимире Путине вывел из себя Генсека ООН: "Мадам, чего вы хотите?"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после разговора с Владимиром Зеленским был весьма нервным. А вопрос о Владимире Путине вообще вывел его из себя.

Гутерреш провёл пресс-конференцию по результатам переговоров с Владимиром Зеленским. Основной темой была эвакуация с мариупольского завода "Азовсталь". Уже понятно, что в бункерах меткомбината скрываются непростые люди. А спасать хотят уж точно не гражданских лиц и не нацистов "Азова"*.

Но как бы там ни было, а генсек ООН на вопрос о встрече с Путиным, где также обсуждали эвакуацию, отреагировал нервно.

"Не могли бы вы рассказать о принципах, о которых вы договорились с Путиным… А также о том, что будет делать ООН, если РФ нарушит эти…принципы", — задала вопрос журналистка.

Гутерреш оборвал девушку чуть ли не на полуслове.

"Мадам, чего вы хотите? Вы хотите, чтобы люди были спасены, или вы хотите, чтобы я сказал что-то, что создаст риски и может стать препятствием для этого?" — разнервничался глава ООН.

Эмоции чиновника говорят о том, что в ситуации с "Азовсталью" ставки слишком высоки.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.