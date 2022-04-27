МИД РФ: состоялся обмен американца Тревора Рида на российского лётчика Ярошенко

В ходе продолжительных переговоров Москвы и Вашингтона наконец-то смог состоятся обмен заключенными, а именно, американского студента Тревора Рида отменяли на российского лётчика Константина Ярошенко.

"В результате длительного переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен Тревора Рида на Ярошенко", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РФ.

Напомним, в 2011 Ярошенко был осужден в США на 20 лет лишения свободы. Его обвинили в "подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию".

В отношении второго фигуранта обменного процесса Тревора Рида было возбуждено уголовное дело о применении в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья, которого в конце июля 2020 года приговорили почти к 10 годам колонии общего режима.