Сатановский: ракетный удар по НПЗ мог бы "вразумить" Румынию

Румыния готовится ударить по Приднестровью со стороны Молдавии. При этом последнюю румыны жалеть будут меньше, чем поляки и американцы Украину. Однако немного исправить положение и остудить "горячие головы" мог бы ракетный удар. Такое мнение высказал политолог Евгений Сатановский.

По его словам, Молдавия ещё может понадобиться Румынии в геополитических провокациях против России. Но допустить сохранение у Москвы такого плацдарма, как Приднестровье, они не могут никак.

Это противоречит базовой концепции на расчленение и уничтожение России. И здесь не помогут никакие переговоры. Их там вести не с кем, пояснил эксперт.

А вот "лёгкий намёк" в виде, например, ракетно-бомбового удара по румынским НПЗ и нефедобывающей инфраструктуре, которая вовсю работает на подпитку ГСМ украинских ВСУ, мог бы несколько исправить дело, считает аналитик.

"Это дало бы возможность румынским властям заняться обустройством собственного хозяйства, вместо того, чтобы рваться осваивать Молдавию и уж, совершенно точно, завоёвывать Приднестровье. Дополнением к нему могло бы быть стирание с лица земли американских военных объектов в Румынии, которые так и так входят в перечень тех, которые Вашингтону было настоятельно предложено ликвидировать, возвращая НАТО к границам размещения военной инфраструктуры 1997 года", — заключил Сатановский.

Ранее в МИД РФ выразили обеспокоенность ситуацией в Приднестровье, однако заявили, что Россия не хотела бы вмешиваться в конфликт.