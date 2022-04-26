Баширов: война с НАТО напрямую может начаться в Приднестровье

Обстановка в Приднестровье всё больше накаляется. В понедельник из гранатомётов было обстреляно здание министерства госбезопасности в Кишинёве, во вторник нанесены удары по радиоцентру "Маяк" и военному аэродрому.

На фоне этих событий возникает большая вероятность эскалации конфликта и перерастания его в прямое столкновение России и НАТО. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов.

"Если где война с НАТО и начнётся напрямую — так это в Приднестровье", — заметил эксперт.

По его словам, сценарий может быть таким: сначала последует предупреждение от ПМР, а затем ракетные удары по Молдавии и Румынии.

Что касается поставок ГСМ из Молдавии на Украину, то теперь они точно будут в центре внимания, а вернее — в прицеле, заключил аналитик.

Ранее о высокой степени начала атаки на Приднестровье в ближайшее время заявил политолог, депутат Госдумы Сергей Марков. Военный аналитик Игорь Стрелков также считает, что Румыния готовится к операции в Приднестровье, после которой планирует присоединить Молдавию.