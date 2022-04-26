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Автор Петр Ермилин

Лавров: конфликт на Украине завершится договором

Политика

Конфликт на Украине закончится договором, как и все ситуации, в которых задействованы вооружённые силы. При этом требования России остаются неизменными. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров: конфликт на Украине завершится договором

По мнению дипломата, параметры этого договора будут определяться стадией военных действий, на которой он сможет стать реальностью.

Министр отметил, что решение о том, как строить жизнь дальше, остаётся за самим народом Украины. Ранее президент России Владимир Путин также говорил об этом.

Лавров также обратил внимание на противоречивые заявления президента Украины Владимира Зеленского, который может говорить одно, потом отказываться от своих слов, а затем снова возвращаться к той же позиции.

По словам главы МИД РФ, советы Зеленскому дают Великобритания и США, которые рекомендуют ему каждый раз ужесточать свою позицию. Но даже в таких условиях контакты с командой переговорщиков со стороны Украины будут продолжены, заявил российский дипломат.

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Автор: Петр Ермилин, Куратор: Олег Артюков
Темы сша россия украина сергей лавров владимир путин великобритания владимир зеленский
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