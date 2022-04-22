Эксперты: у Киева агония — он сейчас способен на всё и непредсказуем

Заявления секретаря Совбеза Украины Алексея Данилова о вероятном ударе по Крымскому мосту вызвало волну обсуждений.

Большинство экспертов уверены: относиться к этому "предупреждению" стоит серьёзно, поскольку власти Незалежной уже делами доказали, что эту страну надо оценивать как террористическое государство.

Крымский политолог Сергей Киселев напомнил, что идеология бандеровцев построена на принципах терроризма. А поскольку сейчас ВСУ и нацбаты практически загнаны в угол и их поражение всё более очевидно, "переход на такие методы борьбы вполне прогнозируем", считает эксперт.

Аналогичного мнения придерживается и военспец Леонид Решетников. По словам отставного генерал-лейтенанта Службы внешней разведки, пребывающая в состоянии "пред-агонии" украинская армия готова перейти от заявлений и угроз к реальным терактам на российской территории. И никакая жёсткость "ответки" им сейчас не страшна.