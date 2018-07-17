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Источник Правда.Ру

Нищая или поздняя: Кремль объявит референдум о пенсиях?

Политика

Вопрос о повышении пенсионного возраста может быть вынесен на общефедеральный референдум - с такой информацией выступили несколько "инсайдерских" телеграм-каналов.


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В частности, об этом написал как легендарный "Незыгарь", так и каналы "Устинов троллит" и специализированный агрегатор "После выборов".

"Вторую неделю доносятся слухи о референдуме по пенсионному возрасту. В этом решении одни минусы. Если повышение возраста не примут, то проблема не будет решена. Власти по сути дистанцируются от населения и снимают с себя ответственность за воровство в Фонде и пенсионное обеспечение. То есть - переносит ответственность на народ",- уверены авторы "Устинова".

Они считают, что тогда правительство скажет россиянам «Сами дураки, вот вам ваши копейки вместо нормальной пенсии». 

Если же решение примут - по мнению экспертов, "это очередной удар по легитимности всех плебисцитов в России в том числе и по недавним выборам президента".

"Ну кто будет голосовать за повышение пенсионного возраста? Обкатывать модель референдума перед референдумом по изменению конституции по теме пенсионной реформы заранее внести негатив в отношении власти и любых реформ через подобный механизм",- сообщают они.

Напомним, что ранее Pravda.ru уже информировала читателей про слухи из "кулуаров власти" о возможных изменениях в Конституции России. По разным версиям, это может быть как созыв Конституционного собрания для создания высшего органа страны - Госсовета (что вероятно), так и конспирологические теории о превращении России в просвещенную монархию (что невероятно более, чем полностью).

"Мы тут недавно писали про то, что АП готовит федеральным референдум и не раскрыли тему, хотя она, конечно, очевидна. «Поддерживаете ли Вы повышение пенсионного возраста, предусмотренное законопроектом № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»,- отмечали авторы "После выборов".

Естественно, это произойдет после того, как Владимир Путин увидит неоднозначную реакцию людей и вынесет острый вопрос на референдум.

"Скоро начнут - всероссийский сбор подписей начнется уже в конце июля-начале августа",- утверждают они.

"Тема пенсий, соцобеспечения на пенсии, пенсионного возраста и накоплений в любой стране очень болезненна. Особенно в России, пожилое и стареющее поколение в которой привыкло со времен СССР к полному социальному обеспечению государством и надеется на подобное",- уверен политолог Михаил Скляров.

В интервью Pravda.ru он предположил, что подобный референдум "мог бы иметь место", но выразил уверенность - его проводить не будут. "Возможно, это прощупывание мнения общества и чиновничества. Возможно, просто вброс",- пояснил эксперт.

"Давайте так - ни в одной стране мира люди не скажут "давайте мы будем больше и дольше работать, когда можно не работать". А объяснить сотне миллионов человек "почему у государства не хватит денег на нормальную пенсию, если не повысить пенсионный возраст" - долго и очень сложно",- рассуждает он.

"То, что поймет московский экономист, питерский клерк или калининградский хипстер - не поймет тетя Люба у подъезда в Челябинске или дядя Вася из села, Петя-таксист из заброшенного райцентра в ЦФО или работяга Иван. У них же все просто - страна большая, нефть есть, давайте денег на пенсию, много и сразу", увы",- добавляет Скляров.

"Очень многие не понимают, что все эти обещалки политиков "сделаем пенсию в 25000 каждому" - вранье. Даже если все золотовалютные резервы сложить с фондами национального благосостояния и госбюджетом страны - всем пенсионерам такую пенсию можно будет заплатить 1-3 месяца. После чего у страны не будет денег. Совсем она будет полностью разорена. И либо надо будет занимать как в 90-ые у Запада (не даст, да и дав - будет командовать Россией), либо печатать (гиперинфляция), либо банкротство",- расстроен он.

"Скорее всего, президент внесет изменения в пенсионную реформу. Возможно, появятся льготные категории. Или особые условия. Возраст будет понижен, может быть. Но на референдумы действительно не выносят вопрос "хотите вы жить долго, богатыми и здоровыми"- понятно, какой ответ будет, это популизм",- заключил специалист.

Напомним, что ранее телеведущий Дмитрий Киселев таже заявлял зрителям "Есть и то, что нельзя, что недопустимо и невозможно было бы нигде в мире, - это референдум по пенсиям, идею которого выдвигают коммунисты. Не референдумная это тема. Ни в одном государстве планеты популистские предложения не выносят на референдум. Ни одна страна мира не поставит такие вопросы на референдум, как и сроки выхода на пенсию".

Однако, пользователи интернета уже нашли опровержения его слова. Например, в Швейцарии в 2017 году большинство граждан на референдуме отклонили проект реформы пенсионной системы и заблокировали предложения о повышении НДС для финансирования пенсий и увеличении возраста выхода на пенсию для женщин на один год.

В 1997 году в Новой Зеландии почти все жители (92%) отвергли идею властей страны о введении схемы обязательного пенсионного накопления.

Даже в Словении в 2011 году граждане подавляющим большинством (75%) высказались против повышения пенсионного возраста до 65 лет.

Ну и в 1957 году в Швеции прошел консультативный референдум, участники которого выбирали между тремя вариантами пенсионных накоплений. Победил вариант введения всеобщей пенсии за выслугу лет. Правда, позже политики и эксперты признали крушение так называемого "шведского социализма" - страна просто не потянула такие социальные расходы.

"Референдум возможен. Все за и против - прорабатываются и будут доложены президенту",- сообщил Pravda.ru источник в силовых структурах, добавив "меньше слушайте слухи - решения пока не принято".

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Темы пенсия выборы референдум пенсионеры компенсация пенсионная реформа пенсионный возраст администрация президента
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