Михеев: Украинские телекомпании необходимо разбомбить и пресечь "зомбирование"

Киев влияет на общественные настроения в стране при помощи СМИ, заявил политолог Сергей Михеев. По его словам, власти постоянно обещают гражданам "скорую победу" над Россией и "крутят" по телеканалам визиты лидеров и чиновников из ЕС в столицу.

Михеев подчеркнул, что не понимает "гуманности российских военных", ведь вещание телеканалов необходимо было прекратить в первые дни спецоперации на Украине.

"Как по мне, я давно бы разбомбил все эти телестудии, телеканалы — физически разбомбил бы. Мы, конечно, ругаем американцев за войну в Югославии. Да, она была неправильная, но я напомню, что они сделали первым делом. Первым делом они нанесли удар по Министерству обороны, а вторым делом — по телерадиокомпании", — пояснил политолог в беседе с "Украина.ru".

По словам Михеева, касательно визитов в Киев высокопоставленных чиновников из Евросоюза, то приезжают в Незалежную только те, кто лоббирует интересы Украины. Ни одно представителя из "несогласных" с политикой украинской власти страны, на территории государства не было.