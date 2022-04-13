Критика сверху: речь Байдена "подгадил" пролетавший мимо голубь

Ну не может жить без курьёзов президент США Джо Байден.

Очередная потешная история случилась с американским лидером во время выступления в Айове, на глазах у сотен избирателей.

Видно, не выдержав "содержательной" речи главы Белого дома, пролетающий голубь высказал свою позицию к Байдену и на президента упали продукты жизнедеятельности недовольной птички.

"Необходимо поставить сельскую Америку в центр усилий по построению будущего, созданного в Америке", — говорил в тот момент Джо Байден.

И будущее тут же дало знак! Белое пятно птичьего помёта вывалилось из голубя прямо на президентский пиджак. Да еще и в опасной близости от значка с флагом США. Видео есть в соцсетях.

Американские СМИ тут же отозвались на происшествие шквалом веселых публикаций, пишет РусВесна.

"Метафора того, что чувствуют американцы", — подшутила над Байденом Mail Online.

А слова, что президент опять обещает снизить цены на бензин и очередные обвиния во всём России, на фоне конфуза пресса обидно проигнорировала.

В телеграм-канале журналист Дмитрий Смирнов остроумно назвал инцидент "критикой сверху".

"Вот уж ляп так ляп. Ну или богатым будет. Так в русском народе говорят", — прокомментировал ситуацию известный журналист Валентин Богданов.