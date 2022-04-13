EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Правда.Ру

Критика сверху: речь Байдена "подгадил" пролетавший мимо голубь

Политика

Ну не может жить без курьёзов президент США Джо Байден.

Критика сверху: речь Байдена "подгадил" пролетавший мимо голубь

Очередная потешная история случилась с американским лидером во время выступления в Айове, на глазах у сотен избирателей.

Видно, не выдержав "содержательной" речи главы Белого дома, пролетающий голубь высказал свою позицию к Байдену и на президента упали продукты жизнедеятельности недовольной птички.

"Необходимо поставить сельскую Америку в центр усилий по построению будущего, созданного в Америке", — говорил в тот момент Джо Байден.

И будущее тут же дало знак! Белое пятно птичьего помёта вывалилось из голубя прямо на президентский пиджак. Да еще и в опасной близости от значка с флагом США. Видео есть в соцсетях.

Американские СМИ тут же отозвались на происшествие шквалом веселых публикаций, пишет РусВесна.

"Метафора того, что чувствуют американцы", — подшутила над Байденом Mail Online.

А слова, что президент опять обещает снизить цены на бензин и очередные обвиния во всём России, на фоне конфуза пресса обидно проигнорировала.

В телеграм-канале журналист Дмитрий Смирнов остроумно назвал инцидент "критикой сверху".

"Вот уж ляп так ляп. Ну или богатым будет. Так в русском народе говорят", — прокомментировал ситуацию известный журналист Валентин Богданов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Куратор: Олег Артюков
Sberbank
Новости
"Чтобы в хлам": Коротченко предложил вариант ответа на арест Медведчука
WP: США собираются передать Украине вертолёты Ми-17 и внедорожники Humvee
В МИД РФ заявили об угрозе "химического терроризма" со стороны ВСУ
Аваков раскололся: Медведчука будут менять на Мариуполь и Азовсталь
Критика сверху: речь Байдена "подгадил" пролетавший мимо голубь
Airbus украл два самолета Аэрофлота, но не хочет лишиться российского титана
Bloomberg: Vitol Group намерен остановить торговлю нефтью из РФ к концу года
Сирийские "Белые каски" будут обучать "ньюсмейкеров" на Украине
Политолог Кук: охлаждение отношений США с Ближним Востоком — мрачный симптом
Инфекционист Чепурнов рассказал о заразности нового штамма омикрон ХЕ
Популярное
Мир. Новости мира
Пленные морпехи ВСУ совместно с НМ ДНР провели военную операцию в Мариуполе

Морские пехотинцы ВСУ добровольно приняли участие в совместной операции НМ ДНР по эвакуации донбасского офицера

Пленные морпехи ВСУ совместно с НМ ДНР провели военную операцию в Мариуполе
США с ПЗРК FIM-92 Stinger подставили ВС Украины
Мир. Новости мира
США с ПЗРК FIM-92 Stinger подставили ВС Украины
Мир. Новости мира
Аналитик Петерсен проанализировал стратегию ВМФ России в случае конфликта с НАТО
Мир. Новости мира
США и Великобритания ведут "тайную войну" на Украине – Le Figaro
Любовь Степушова Кризис в Молдавии нарастает: запрещены георгиевская лента и символы Z и V Любовь Степушова Игорь Буккер Укронацисты пугают чеченский спецназ салом Игорь Буккер Ирина Шлионская Как Блэк-Ривер-Фоллс превратился в "проклятый город" Ирина Шлионская
Евросоюз
Укронацисты пугают чеченский спецназ салом
Экономика и бизнес
Зачем ездил в Россию Карл Нехаммер?
РИА Новости: в Одессе работает секретная мониторинговая группа НАТО
Силовые структуры
РИА Новости: в Одессе работает секретная мониторинговая группа НАТО
Последние материалы
Аваков раскололся: Медведчука будут менять на Мариуполь и Азовсталь
Критика сверху: речь Байдена "подгадил" пролетавший мимо голубь
Airbus украл два самолета Аэрофлота, но не хочет лишиться российского титана
Bloomberg: Vitol Group намерен остановить торговлю нефтью из РФ к концу года
Сирийские "Белые каски" будут обучать "ньюсмейкеров" на Украине
Политолог Кук: охлаждение отношений США с Ближним Востоком — мрачный симптом
Инфекционист Чепурнов рассказал о заразности нового штамма омикрон ХЕ
В Европе снова растут цены на газ
Война вошла в фазу рутины: ждём кровавых сцен и провокаций
Пауэрлифтерша из Химок Наумова посетила Мариуполь и рассказала о ситуации там
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников