Индию хотят исключить из саммита "Большой семерки"

Премьер-министр Индии Нарендра Моди может пропустить саммит "Большой семерки" из-за отказа Индии высказываться против России.

Как сообщает Bloomberg, власти Германии всерьез задумались над исключением Индии из саммита "Большой семерки", который предстоит этим летом в Баварии, после того, как правительство Индии отказалось вводить санкции против России и осуждать действия РФ.

Также к санкциям против России отказались примкнуть Индонезия, Сенегал и Южно-Африканская республика, которые тоже могут пропустить заседание в Баварии.

Евросоюз, в частности Германия, не раз призывал как можно большее количество стран ввести санкции против России. На данный момент, санкции России объявили около 60 стран.