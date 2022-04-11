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Автор Игорь Рябов

Дипломат: украинское видео в стиле ИГ* объясняет необходимость спецоперации

Политика

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что записанный на Украине пропагандистский видеоролик в стиле террористов Исламского государства* (ИГ*) красноречиво говорит о том, что спецоперация Вооружённых сил России на Украине необходима и безальтернативна.

Дипломат: украинское видео в стиле ИГ* объясняет необходимость спецоперации

Ранее на Украине сняли социальный рекламный видеоролик, похожий на видео, которые создавали террористы ИГ*. На кадрах украинская актриса Андрианна Курилец произносит экстремистские тезисы и, улыбаясь, перерезает серпом горло мужчине, который одет в военную форму.

По словам Полянского, данный ролик ассоциируется с террористами ИГ*, которые делали подобные видеозаписи с отрезанием голов.

На заседании Совета безопасности ООН Полянский выразил сожаление, что Украина дошла "до безудержной жестокости, до слепого, не отстающего от игиловского* радикализма и экстремизма". Подобное творчество убеждает в "необходимости и безальтернативности" российской спецоперации на Украине, которая нужна не только для будущего этой страны, но и для безопасности соседних государств, подчеркнул первый зампостпреда РФ при ООН.

* Организация признана террористической и запрещена в России.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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