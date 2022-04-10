В Курской области ввели "жёлтый" уровень террористической опасности

С завтрашнего дня в Курской области будет введён режим высокого уровня террористической опасности из-за возможных провокаций со стороны украинских националистов. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт. В своём telegram-канале он сказал, что самый критический уровень — красный, однако и жёлтый считается высоким.

Старовойт попросил жителей быть бдительными, обращать внимание на оставленные сумки, сообщать в полицию о подозрительных гражданах, а также сохранять спокойствие и помогать спецслужбам в работе. Губернатор сообщил, что на территории вверенной ему области установлены контрольные пункты наблюдения — там находятся военные.