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Автор Степан Худяков

Путин приехал на прощание с Жириновским

Политика

Дом Союзов в Москве стал местом прощания с бывшим главой ЛДПР — Владимиром Жириновским. Среди посетивших церемонию политиков и государственных деятелей оказался и президент России Владимир Путин.

Путин приехал на прощание с Жириновским

Владимир Жириновский — бессменный лидер ЛДПР, скончался 6 апреля, после тяжелой и продолжительной болезни. Он был госпитализирован ещё 9 февраля с коронавирусом, вызвавшим серьёзное поражение легких.

Отпевание Жириновского прошло в Храме Христа Спасителя, службу проводил лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Похоронят политика на Новодевичьем кладбище, после прощания в Доме Союзов.

Жириновский был ветераном российской политики, и присутствовал на её Олимпе ещё с конца 80-х годов. Он создал для себя крайне противоречивый публичный образ, однако отпевавший его патриарх Кирилл призвал простить все обиды умершему политику.

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Автор: Степан Худяков, Куратор: Олег Артюков
Темы владимир путин владимир жириновский
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