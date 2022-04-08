Путин приехал на прощание с Жириновским

Дом Союзов в Москве стал местом прощания с бывшим главой ЛДПР — Владимиром Жириновским. Среди посетивших церемонию политиков и государственных деятелей оказался и президент России Владимир Путин.

Владимир Жириновский — бессменный лидер ЛДПР, скончался 6 апреля, после тяжелой и продолжительной болезни. Он был госпитализирован ещё 9 февраля с коронавирусом, вызвавшим серьёзное поражение легких.

Отпевание Жириновского прошло в Храме Христа Спасителя, службу проводил лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Похоронят политика на Новодевичьем кладбище, после прощания в Доме Союзов.

Жириновский был ветераном российской политики, и присутствовал на её Олимпе ещё с конца 80-х годов. Он создал для себя крайне противоречивый публичный образ, однако отпевавший его патриарх Кирилл призвал простить все обиды умершему политику.