Россия ответила на санкции Запада запретом на въезд в страну высшему руководству ЕС.
Такой запрет стал реакцией РФ на антироссийские санкционные решения ЕС.
Вербальная нота направлена в представительство Евросоюза в Москве. Дипломатическое ведомство отметило, что Россия и впредь будет жёстко отвечать на враждебные шаги со стороны стран Евросоюза.
"Подтверждаем, что на любые враждебные акции со стороны ЕС и его стран-членов и впредь будет неотвратимо следовать жёсткий ответ", — цитирует заявление МИД РФ ТАСС.
В Министерстве иностранных дел РФ отметили, что Запад, принимая антироссийски санкции, ставит под удар жителей Европы и стабильность мировой экономической системы.
Ранее Евросоюз расширил антироссийские санкции за счет "правила 50%. В Евроврокомиссии разъяснили, что если большинство акций совокупно принадлежат двум или более подсанкционным лицам, то на копанию налагаются ограничения.
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