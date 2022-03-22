ЕС выдвинул условия смягчения антироссийских санкций

Евросоюз готов пойти на смягчение антироссийских санкций в случае прекращения спецоперации на Украине и вывода войск.

Об этом информировал журналистов официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано. Вывод всех российских войск с Украины и прекращение спецоперации могут стать одним из главных предварительных условий для того, чтобы страны ЕС рассмотрели "смягчение или отмену санкций".

По словам Стано, ограничения будут действовать до тех пор, пока Евросоюз не сочтет, что нарушения устранены.

США и Евросоюз ввели беспрецедентные санкции, в том числе против российских банков, предприятий, высокопоставленных чиновников и предпринимателей.

На прошлой неделе вступил в силу четвёртый пакет антироссийских санкций Евросоюза. В нём содержится запрет на новые инвестиции в российскую энергетику и запрет на импорт из России части сталелитейной продукции. В настоящее время Евросоюз разрабатывает пятый пакет санкций.

Однако в самом ЕС нет единства по этому вопросу. Если страны Балтии ратуют за введение нефтяного эмбарго, то Германия обеспокоена невероятным ростом цен на энергоносители в Европе.

Как ранее писала Pravda.Ru, в Евросоюзе не согласились с ответным российским "санкционным списком", который предполагал, в частности, ограничения на поставки продукции сельскохозяйственного назначения.