В Италии может полностью встать всё промышленное производство

Стремительный рост цен на энергоносители может парализовать производство в Италии.

Об этом предупредила Генеральная конфедерация итальянской промышленности. Причина, как следует из совместного заявления глав конфедераций четырех наиболее экономически развитых регионов страны (Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт) - рост цен на энергоносители в результате санкций России угрожает дестабилизировать производственный сектор страны.

Итальянские власти заявили ранее, что изучают меры по снижению энергетической зависимости от России, в первую очередь за счет увеличения импорта газа из других стран.

Аналогичные шаги по санкциям против Москвы из-за кризиса на Украине со стороны других европейских стран привели к резкому росту цен на энергоносители и сырьевые товары. Россия является крупным экспортером нефти, газа, металлов, минералов и других товаров, имеющих решающее значение для мировой промышленности.