Ответные санкции России вызвали возмущение в ЕС

Ответные санкции, которые готовят в Москве против ЕС, совершенно ничем не оправданы. Этим мнением поделился с прессой Питер Стано, официальный представитель ЕС.

В российском МИД ранее отметили, что готовят собственный "санкционный список", а в части санкций будут введены некие ограничения по работе в секторе сельского хозяйства.

"Мы отвергаем эти ответные санкции, объявленные Россией, как и иные ответные российские санкции, в частности, в сельскохозяйственном секторе, поскольку они неоправданны", — рассказал Стано.

Стано также высказался по поводу санкции "от ЕС — к России": чиновник считает, что они в полной мере соответствуют международным правовым нормам. Работа по санкциям ведётся на основе "чётких критериев и юридически обоснованных доказательств", подчеркнул политик.

Незадолго до этого представители ЕС обратились в МИД России с просьбой уточнить, обоснованы ли санкции юридически. Это произошло после выступления Марии Захаровой, рассказавшей о "расширении" санкционных списков РФ в отношении ЕС.