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Автор Александр Шторм

США готовят РФ "самые страшные санкции на Земле"

Политика

Новый виток санкций США в отношении России не за горами. Весь вопрос — в сроках принятия такого решения. Причиной станет "отравление" Навального, "Северный поток-2" и дерзость с выпуском вакцины.

Как пишет "Незыгарь", то, что США и их европейская клиентелла объявят очередной санкционный шах России, сомнений ни у кого не вызывает. Использоваться для этого будут поражение в Белоруссии и совершенно бестолковая история с Навальным.

Почему "бестолковая"? Эксперты пишут — их настораживает тот факт, что череда "недоотравлений" противников Кремля несколько затянулась.

Как вариант — других поводов, да и идей, у спецслужб из-за океана просто нет. Сами инциденты выглядят настолько непрофессионально, что о достоверности говорить уже не приходится. Понятно, что нынешние силовики и спецагенты уже не того класса, но вариант "Россия отравила Навального" (которого не сажают, выпускают за границу, и т. п.) и правда выглядит убого.

Фактически, линейка "недо-отравленных" уже довольно большая — Скрипаль, Литвиненко, Ющенко, теперь вот Навальный.

Другой эксперт добавил, что логика западных рассуждений проста и абсолютно укладывается в незамутнённый склонностью к аналитике мозг западного обывателя. "Причем авторы этого сериала вообще не заморачиваются деталями, их интересует только вопрос обеспечения тотальности своей пропаганды. Как Скрипали с "Новичком"… Как Ющенко с диоксином… Как Навальный с ингибитором",- отмечают они.

Никого не смущает тот факт, что в результате "неслыханного зверства Кремля" умер один кот. Кот Скрипаля. Сожженный огнеметов — правда, в рамках превентивных мер и из-за "перенесенного стресса".

Но давайте вернемся к санкциям, которые Запад уже собирается (грозит) вводить.

По срокам это случится не раньше, чем в начале ноября определится новый президент США. Причём неважно, кто им станет — Трамп или Байден, считает аналитик.

Перед необходимостью подчинить российский суверенитет стратегическим интересам Вашингтона и транснациональных группировок, меркнут и партийные различия и личностное соперничество. "Это будут самые страшные санкции на Земле",- уже предупредили в кулуарах конгресса США.

Однако у США вариантов немного. Главное — нельзя использовать организационное межстрановое оружие, опуская до минимума котировки на нефть, примененное в начале 80-х против Советского Союза.

Фактически, США сами себе не враги, поскольку при низкой стоимости барреля рухнет вся сланцевая добыча нефти и сопряженные с нею производства, в которую вложили не менее 130 миллиардов долларов крупнейшие американские монополии.

Отметим, что за семь лет против энергетического сектора — между прочим, экспортной основы экономики России — американцы применили практически все. Были использованы ы блокировка доступа к технологиям и оборудованию, позволяющим разрабатывать труднодоступные арктические и шельфовые месторождения нефти и газа.

Россия ответила на это реанимацией собственной отраслевой науки и сотрудничеством с китайскими исследователями. Так что использоваться будут иные методы — к примеру, не исключено желание ограничить доступ российских корпораций и кредитных учреждений к долларовым кредитам вплоть до полной их блокировки.

При таком раскладе Россия не сможет получать "долгие" инвестиции, чтобы реализовывать дорогостоящие энергетические и логистические проекты. В настоящее время отечественные банки вправе получать валютные займы на Западе лишь на срок до 20 (30 в случае ЕС) дней. Что отдельно интересно, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина не попала в санкционные списки.

Так что Россия сможет по идее финансироваться и китайской валютой — почему нет.

А если РФ таки отключат от расчетной системы СВИФТ, то НПС "МИР" по оценке специалистов ЦБ, сможет обслуживать до 80 процентов платежей.

Сам Запад ничего от этого не выиграет из-за хождения криптовалют. Да и опыт таких отключений уже есть. Иран в 2012 году быстро нашел альтернативные каналы платежей.

Вероятен и запрет на вход американских судов в российские порты и соответственно, российских судов в гавани США.

Самым неприятным будет решение заморозить российские вложения в американские ценные бумаги на 7 миллиардов долларов. США могут нагнуть на это и своих европейских союзников, чьи обязательства Россия скупила примерно на 150 миллиардов долларов (около 35 процентов ЗВР).

Но… Тогда это будет являться началом настоящей экономической войны, что даст основания передать под контроль государства (национализировать) всю иностранную собственность в виде крупных промышленных предприятий на территории России, полученную большей частью в результате приватизации 90-х.

Это перекроет все потери от введения санкций в принципе.

Стоит добавить, что по данным Boomberg, за 25 лет иностранные собственники вывезли из России около 750 миллиардов долларов прибыли. Эту порочную практику придется когда-нибудь прекратить.

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Темы swift баррель национализация российские санкции антироссийские санкции
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