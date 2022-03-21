Володин обрушился на Байдена из-за финансирования "Азова"*

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал Конгресс США объявить импичмент американскому президенту Джозефу Байдену. Причиной послужило финансирование деятельности батальона "Азов"*.

Спикер ГД напомнил, что в 2017 году власти Штатов приняли закон, который запрещает Вашингтону направлять средства "Азову". Эту организацию американские политики признали неонацистской, отметил российский парламентарий. По его словам, в марте этого года Байден решил материально помочь ВСУ и передать 800 миллионов долларов. Военная техника для киевского режима окажется в руках боевиков "Азова", из-за чего необходимо запустить процедуру импичмента, объяснил депутат.

"Конгресс США должен покончить с двойными стандартами и призвать к ответу Президента США Байдена. Если США — правовое государство, других решений быть не может", — подчеркнул Володин в своём Telegram-канале.

Ранее член палаты представителей Штатов Тейлор Грин призвала Вашингтон прекратить поставлять оружие Украине. Как подчеркнула политик, оно может достаться нацистам.

* признан экстремистской организацией и запрещён в РФ

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