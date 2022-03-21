В США призвали отказаться от военной помощи Киеву: "Оружие достанется нацистам"

Американские власти должны остановить передачу оружия Украине. Об этом заявила член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин.

По её словам, финансирование, выделенное на военную поддержку Киева, может пойти не на благие цели. Она отметила в своём Twitter-аккаунте, что на Украине действуют нацисты, которые "пытают собственный народ". Политик не исключила, что оружие США окажется в их руках.

"Мы не должны тратить миллиарды долларов американских налогов, заработанных тяжёлым трудом, на военную помощь, которая, возможно, будет использоваться нацистскими группировками", — подчеркнула конгрессвумен.

Ранее американский лидер Джо Байден подписал законопроект о финансировании деятельности федерального правительства до конца 2022 года. Общий бюджет составил 1,5 триллиона долларов. Из них 13,6 миллиарда получит Украина в качестве военной и гуманитарной поддержки.

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