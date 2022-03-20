Кириенко назвал невыполнимыми попытки Запада "отменить" Россию

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что некоторые лидеры стран Запада считают, что могут попробовать "отменить" Россию, но их "безумные идеи" никогда не будут реализованы.

По его словам, на Западе стала пользоваться популярностью культура отмены: США и Евросоюз пытаются отменять то, что им не нравится, выходит за рамки их взглядов.

"По-моему, у некоторых из западных лидеров появились безумные идеи, что они могут попробовать отменить Россию, что они могут попробовать отменить право быть россиянином, право быть русским, право говорить на русском языке, право любить русскую культуру. Этого никогда не произойдёт, никогда не получится", — сказал Кириенко на церемонии закрытия финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".

Кириенко считает, что Запад не понимает, что такое русская культура и Россия. Его давление привело к невероятной сплочённости россиян, которые готовы доказать, что имеют право определять, как жить, какие книги читать, какую музыку слушать и в какие ценности верить.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен