Представитель Республиканской партии США Джим Бэнкс представил новый законопроект о введении санкций против России, сообщается на сайте американского конгресса.
Нормативный акт был внесён на рассмотрение 19 января. Законодательная инициатива нашла поддержку у 38 членов конгресса. В настоящее время текст документа ещё не обнародован.
По данным Washington Post, проект называется "Акт о привлечении к ответственности Путина". В нём предлагается ввести санкции в отношении:
Также Джим Бэнкс предлагает:
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