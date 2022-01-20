В США представили новый проект санкций против России

Представитель Республиканской партии США Джим Бэнкс представил новый законопроект о введении санкций против России, сообщается на сайте американского конгресса.

Нормативный акт был внесён на рассмотрение 19 января. Законодательная инициатива нашла поддержку у 38 членов конгресса. В настоящее время текст документа ещё не обнародован.

По данным Washington Post, проект называется "Акт о привлечении к ответственности Путина". В нём предлагается ввести санкции в отношении:

российских чиновников и силовиков, среди которых Песков, Мишустин, Собянин, Мурашко, Кириенко, Памфилова, Вайно, Бастрыкина, Бортников, Золотов и Чайка;

российских бизнесменов: Тимченко, Усманова, Дерипаски, Сечина, Костина, Абрамовича, Миллера, Рыболовлева, Винокурова, Фридмана, Авена, Гуцериева;

российских журналистов, в том числе Симоньян, Соловьёва, Эрнста.

Также Джим Бэнкс предлагает:

объявить ополченцев Донбасса террористами и признать Россию спонсором терроризма;

запретить операции с российским госдолгом;

ввести ограничения против связанных с "Северным потоком-2" организаций и их акционеров;

отказаться от финансовых трат на диалог по кибербезопасности, пока Россия не прекратит кибератаки на ведомства США;

отказаться от трат на диалог по стратегической стабильности, пока Россия не "вернёт" Крым Украине.

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