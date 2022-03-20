Эксперт Долгов рассказал, может ли Турция передать Украине российские С-400

Ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов считает, что Турция не будет передавать Украине российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400, несмотря на военно-техническое сотрудничество Анкары с Киевом.

В воскресенье, 20 марта американские власти предложили Турции передать купленные ею у России системы противовоздушной обороны С-400 Вооружённым силам Украины. Вашингтон ищет по всему миру ЗРК российского или советского производства, которые Киев мог бы использовать для противодействия авиации и ракетам армии РФ.

По мнению Долгова, Турция вряд ли решит отдавать Украине С-400, "поскольку это будет уже слишком антироссийская деятельность".

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу назвал "мелкими умами" тех, кто на фоне спецоперации РФ на Украине призывает Анкару вернуть Москве российские ракетные комплексы С-400, которые она купила несколько лет назад.

В 2017 году Турция заключила контракт с Россией на поставку С-400, что вызвало критику со стороны США и Североатлантического альянса. Вашингтон хочет, чтобы Анкара отказалась от российских систем ПВО.

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