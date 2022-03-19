Жители Мелитополя сдали всех членов теробороны "вежливым людям"

Среди бежавших из Мелитополя гражданских было несколько украинских силовиков, рассказал депутат Запорожского облсовета Евгений Балицкий. Что касается членов теробороны, их "вежливым людям" сдали сами мелитопольцы.

Член Запорожского облсовета Евгений Балицкий, назначенный координатором местных властей с российскими силовиками, рассказал изданию Взгляд, что украинские полицейские, в панике покидая город, бросали служебные машины и оружие.

На данный момент в городе отсутствует прокуратура, суды, но российские силовые структуры уже следят за порядком. Сегодняшняя ситуация выгодно отличается от того "сумасшествия", которое была несколько дней назад. Украинские власти, включая всех силовиков, просто бежали из города.

Безопасность жителей осталась без охраны: перед уходом полицейские постарались повредить компьютерную технику и прочее оборудование, а свои машины и оружие просто бросили. Единственные, кто остались на посту - сотрудники МЧС, они и сейчас помогают мелитопольцам. Мирные жители предпочли остаться в городе.

"Уехали в основном сотрудники прокуратуры, полиции, служащие мэрии. Те, кто были "при кормушке", - рассказал Балицкий.

Когда пришёл приказ из Киева о создании местной территориальной обороны, по всему городу нашлось около десятка желающих. После того, как в Мелитополь вошли "вежливые люди", горожане сразу показали российским военнослужащим на всех добровольцев.

"Такая классика украинского жанра", - резюмировал Балицкий.

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