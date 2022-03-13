Арестованный мэр Мелитополя признается и сдает подельников

12 марта следователи, ведущие дело о преступлениях террористического характера против жителей донбасских республик, задержали мэра Мелитополя Ивана Фёдорова. Сообщается, что арестованный уже охотно даёт показания.

Как ранее утверждали свидетели, Фёдоров регулярно требовал от местных бизнесменов "добровольных" пожертвования на финансирование различных военизированных националистических организаций, в том числе "Правого сектора" (организация запрещена в России). Из несогласных деньги выбивали сами боевики нацбатов, пишет Царьград.

Официальный представитель главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что задержанный мэр Мелитополя уже вовсю даёт признательные показания.

"Он рассказал, что организовывал сбор денежных средств и в этом ему помогали боевики. Эти средства шли на поддержание нацбатов, участвующих в карательных операциях", - написал Рогов в своём Telegram-канале.

Фёдоров сообщил следователям, что уличные акции протеста в Мелитополе были организованы бывшим мэром города Сергеем Минько, сейчас мужчину разыскивают правоохранители.

Стоит напомнить, что именно Фёдоров активно противодействовал поставкам гуманитарной помощи для жителей Мелитополя. Делал он это невзирая на продовольственный и топливный кризис, и своими действиями значительно ухудшил экономическое положение горожан.

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