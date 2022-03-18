Россия прямо пригрозила поставить США на место

Москва недвусмысленно предупредила Вашингтон, что может быстро поставить США на место. В свете последних мировых событий предупреждение выглядит угрожающим, считает журналист Daily Express Дилан Доннели.

Таким образом британский корреспондент отреагировал на слова заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, пишет Политроссия. Бывший президент России напомнил Белому дому, что российское государство обладает возможностями поставить на место США, если власти в Вашингтоне не прекратят попытки каким-либо образом ослабить РФ.

"Россия предупреждает США, что может поставить сверхдержаву на их место в своей ужасающей угрозе", — считает Доннели.

Накануне Дмитрий Медведев был вынужден констатировать, что международная напряжённость продолжает нарастать. Причиной этому стало не только расширившееся до российских границ НАТО, но и развязанная Западом информационная война против России. Журналист напоминает, подобную риторику уже можно было слышать и от действующего президента Владимира Путина. Он обвинял запад в попытках расколоть российское общество, используя так называемую «пятую колонну».

По мнению Дилана Доннели, от слов Медведева и Путина веет настоящей угрозой, если учитывать резкое ухудшение отношений между Россией и западными странами. Глава Белого дома Джо Байден за последние дни также отметился несколькими жесткими высказываниями в адрес российского руководства.

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