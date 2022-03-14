EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

Нацизм и русофобия появляются, когда государство само находится на грани краха

Политика

Русофобия и нацизм появляются тогда, когда государство само находится на грани гибели.

Нацизм и русофобия появляются, когда государство само находится на грани краха

Это сообщает глава центрального исполкома "Офицеров России" Александр Михайлов.

"Сложно бороться со своей внутренней проблемой до тех пор, пока не появляется внешний враг. Россия объявлена внешним врагом. Естественно, против этого внешнего врага, по мнению политиков Украины, все средства хороши, в том числе нацизм как явление", — говорит эксперт.

По его словам, все это начинается, когда других аргументов не хватает. И по мнению политиков Украины — все средства хороши.

А в "просветленном" Оксфорде разграбили русскую церковь Святителя Николая Чудотворца. Грабители похитили ценности и деньги, которые были собраны для беженцев с Украины.

Мария Захарова назвала это ростом русофобии: "Глава МИД Британии Лиз Трасс может быть довольна. Запущенная ею лично кампания русофобии и фейков даёт свои дьявольские плоды в месте, где ей выдали диплом об образовании".

А  тем временем, американская актриса украинского происхождения Мила Кунис призывает прекратить травлю русских.

"Считаю, что мы не должны видеть в русских врагов. Мне кажется, об этом недостаточно говорят в СМИ. Сейчас наблюдается отношение к происходящему по принципу "Если ты не с нами, то ты против нас", и я не хочу, чтобы люди сваливали всё в одну кучу", — сказала голливудская звезда.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Sberbank
Новости
Невролог Евдокимов назвал неожиданный фактор развития инсульта
Политолог высказался о судьбе Украины после завершения спецоперации
Запад заткнул рот правде: убитый на Украине журналист снимал работу гумкоридоров
В ДНР заявили об обстреле ВСУ шахты имени Засядько: под землёй 83 горняка
Пушилин предупредил о страшных последствиях атаки ВСУ на Авдеевский коксохим
Более ста тысяч россиян оказались под угрозой
Нацизм и русофобия появляются, когда государство само находится на грани краха
В Роскосмосе отреагировали на слухи об отказе возвращать астронавта США на Землю
"Показательное действие": Монтян разъяснила, почему Иран решил атаковать США
На Украине заявили, что во все структуры страны внедрены западные разведки
Популярное
Мир. Новости мира
Что генсек НАТО предложил Путину в обмен на Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегает Владимира Путина от применения химического оружия на Украине. Пока Североатлантический альянс продолжает запугивать европейцев, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уточнила планы по перевооружению бундесвера.

Что генсек НАТО предложил Путину в обмен на Украину
Зеленский пригрозил смертью украинцам, которые будут сотрудничать с русскими
Мир. Новости мира
Зеленский пригрозил смертью украинцам, которые будут сотрудничать с русскими
Политика. Новости и аналитика
"Помогите! Направьте авиацию!": нацисты в Мариуполе умоляют Киев о помощи
Политика. Новости и аналитика
Арестованный мэр Мелитополя признается и сдает подельников
Любовь Степушова Что на самом деле обсуждает Слуцкий с Подоляком по Украине? Любовь Степушова Людмила Черткова Украинцы, за что воюете? Людмила Черткова Василий Амирджанов В Госдуме анонсировали культурозамещение Василий Амирджанов
Силовые структуры
Из 200 прибывших на Украину иностранных наёмников 170 испугались воевать
Новости Украины
Неонацист "Боцман"* объявил охоту на чеченцев
Украинцы, за что воюете?
Новости Украины
Украинцы, за что воюете?
Последние материалы
В Роскосмосе отреагировали на слухи об отказе возвращать астронавта США на Землю
"Показательное действие": Монтян разъяснила, почему Иран решил атаковать США
На Украине заявили, что во все структуры страны внедрены западные разведки
В МИД не исключили одобрения договора России и Украины в ООН
В МИД РФ назвали условие для успешного урегулирования ситуации на Украине
В Госдуме предложили наказать компании, которые ушли из РФ, но решили вернуться
Минобороны РФ заявило об уничтожении авиацией склада с боеприпасами ВСУ
Михеев объяснил, к чему приведёт накачка Украины западным оружием
Не сопротивляйтесь русским солдатам: в Житомире готовятся встречать армию РФ
Удержать или национализировать? Иностранный капитал уходит из России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников