Нацизм и русофобия появляются, когда государство само находится на грани краха

Русофобия и нацизм появляются тогда, когда государство само находится на грани гибели.

Это сообщает глава центрального исполкома "Офицеров России" Александр Михайлов.

"Сложно бороться со своей внутренней проблемой до тех пор, пока не появляется внешний враг. Россия объявлена внешним врагом. Естественно, против этого внешнего врага, по мнению политиков Украины, все средства хороши, в том числе нацизм как явление", — говорит эксперт.

По его словам, все это начинается, когда других аргументов не хватает. И по мнению политиков Украины — все средства хороши.

А в "просветленном" Оксфорде разграбили русскую церковь Святителя Николая Чудотворца. Грабители похитили ценности и деньги, которые были собраны для беженцев с Украины.

Мария Захарова назвала это ростом русофобии: "Глава МИД Британии Лиз Трасс может быть довольна. Запущенная ею лично кампания русофобии и фейков даёт свои дьявольские плоды в месте, где ей выдали диплом об образовании".

А тем временем, американская актриса украинского происхождения Мила Кунис призывает прекратить травлю русских.

"Считаю, что мы не должны видеть в русских врагов. Мне кажется, об этом недостаточно говорят в СМИ. Сейчас наблюдается отношение к происходящему по принципу "Если ты не с нами, то ты против нас", и я не хочу, чтобы люди сваливали всё в одну кучу", — сказала голливудская звезда.