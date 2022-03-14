"Показательное действие": Монтян разъяснила, почему Иран решил атаковать США

Ночью 13 марта с территории Ирана несколькими ракетами был обстрелян иракский город Эрбиль. По сообщению местных властей, пострадало строящееся новое здание американского консульства и находящиеся рядом военные объекты.

Доселе невиданный поступок Ирана прокомментировала правозащитница и политический аналитик Татьяна Монтян. По её словам, ракетная атака на американские военные объекты не что иное, как "показательное действие". Адвокат напомнила, что ранее Иран не атаковал имущество США с собственной территории, пишет Листай.ру.

"Такое показательное действие Иран совершил в момент, когда США всеми силами пытаются спасти ядерное соглашение с ними", - отметила Монтян.

Стоит напомнить, Вашингтону сейчас очень важно договориться с Тегераном. Отсутствие разногласий между странами позволит пустить иранскую нефть на мировой рынок, где она призвана заменить российскую. Если этого не произойдёт, планируемое эмбарго США на импорт "чёрного золота" из РФ приведёт к тому, что стоимость барреля достигнет невероятных цифр, а это катастрофически скажется на мировой экономике.

"В общем, какая-то черная полоса у американцев. Почему-то никто их не любит", - резюмировала правозащитница.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен