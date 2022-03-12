Профессор Серго предрёк безработицу среди российских блогеров

Профессор, руководитель "Интернет и право" Антон Серго прокомментировал Pravda.Ru заявление депутата Госдумы Сергея Боярского о том, что в ближайшее время в России будут заблокированы все сервисы компании Meta.

По мнению Серго, на территории РФ вполне возможно отключение Instagram и YouTube.

"Технически это легко реализуемо. В то же время на сегодняшний день наши пользователи демонстрируют удивительную продвинутость в знаниях обхода существующих ограничений. Это видно на примере других ресурсов. Поэтому, с одной стороны, это будет определенный провал посещаемости этих сайтов, с другой стороны, есть надежда, но очень маленькая, что аудитория будет развиваться на российских аналогах этих ресурсов", — заявил профессор.

Он считает, что после блокировок Instagram и YouTube может резко вырасти уровень безработицы среди блогеров.

"Понятно, что как и по всем остальным отраслям нашей экономики, ожидается определенный рост безработицы среди блогеров, которые хорошо зарабатывали на рекламе в социальных сетях. Соответственно, в новой реальности каждому придётся искать пути монетизации своих талантов", — отметил собеседник издания.

По его словам, Meta не заинтересована в том, чтобы идти на уступки и менять политику соцсети под давлением России.

"Надо понимать, что для этих ресурсов российский рынок не представляет какую-то существенную финансовую значимость, чтобы ради него сильно напрягаться. Будет он потерян? Ну будет. Для этих бизнес-моделей российский рынок не является, к сожалению, существенным, чтобы уделять ему слишком много внимания. Я бы сказал так: мы расстроимся больше, чем они, если они будут заблокированы", — подчеркнул Серго.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Сергей Боярский заявил, что в ближайшее время в России будут заблокированы все сервисы компании Meta.

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