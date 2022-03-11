Раскрыто будущее WhatsApp в России после блокировки соцсетей Meta

Мессенджер WhatsApp не станут блокировать на территории России, заявил анонимный источник в правоохранительных органах. Это решение властей он объяснил функциями приложения.

"Мессенджер WhatsApp меры трогать не будут. Так как это средство коммуникации, а не источник размещения", — пояснил собеседник РИА Новости.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении американской корпорации Meta. Это случилось после разрешения со стороны IT-гиганта публиковать в соцсетях призывы к насилию над солдатами РФ.

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