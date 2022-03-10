"Чемодан,вокзал,Киев": из Молдавии выгоняют "бешеных" беженцев с Украины

Уже неделю молдавские соцсети переполняют сообщения от местных граждан, которые искренне возмущены приведением украинских беженцев. Но чаша терпения переполнилась, теперь всех хамов ожидает "чемодан, вокзал, Киев".

Девушка из Молдавии рассказала, что непотребное поведение беженцев из Украины заставило активистов-молдаван наглядно показать гостям, что им тут не рады. Украинцы возмущались отсутствием люксового комфорта, требовали не использовать русский язык в общении, разрисовывали краской машины с российскими номерными знаками, а все денежные пожертвования тратили на алкоголь, пишет Политцентр.

Накануне парковка одного из отелей, где разместили беженцев, была буквально забита премиальными иномарками на украинских номерах. Утром оказалось, что у машин открыты капоты, вырвана электропроводка и разбиты стёкла.

"Все ваши жирные тачки будут стоять там в виде хлама, вот его и разрисовывайте в разные цвета", - предложила беженцам блогер.

По её словам, активисты-молдаване выгнали всех украинцев из отеля, посадили в грузовик и отвезли на вокзал.

"Дали просто пинка. На вас на всех найдётся управа", - уверяет девушка в сообщении.

Вести в таком же ключе приходят и из Германии, где беженцы из Украины ведут себя также возмутительно. Там отмечают, что среди беженцев много нормальных людей, но встречается настоящее быдло, которое портит всё впечатление.

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