Яков Кедми: бежавших в Европу украинцев ждут туалеты и помойки

Украинцы, сбежавшие из своей страны после начала специальной военной операции Вооружённых сил РФ, сделали большую ошибку. Таким мнением поделился военно-политический эксперт Яков Кедми.

Европейские СМИ опубликовали информацию, что за последние 10 дней из Украины сбежало более миллиона граждан. Сейчас беженцев принимают Польша, Молдавия и Венгрия, там их обеспечивают жильём, питанием, мобильной связью и прочими необходимыми вещами. Уже несколько дней европейцы жалуются на хамское поведение беженцев из Украины. Молдаване в соцсетях сообщают, что ежедневно происходит несколько инцидентов по вине переселенцев, пишет Листай.ру.

Яков Кедми уверен, что первые билеты в Европу были раскуплены горластыми патриотами, которые ещё недавно заявляли о собственном превосходстве и отличались крайней русофобией. Следующими побежали оголтелые радикалы. По мнению эксперта, эти люди сделали одолжение Украине - оставшимся гражданам страны дан шанс создать нормальное государство, не пропитанное идеологической проказой.

"Пусть эти деланные патриоты бегут из Украины и осваивают туалеты, помойки и сельхоз угодья Европы. Их ждет та же печальная судьба, что настигла сбежавших на Запад с белыми армиями в конце гражданской войны", – отметил Кедми.

Соратники белогвардейцев в Европе быстро превратились в пыль, эта же участь ожидает украинских беженцев, заверил политолог. Зато Украине не будут мешать подобные "патриоты", и удастся быстро закончить трудный процесс денацификации.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен