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Автор Игорь Рябов

Захарова осудила предложение властей Сум расстреливать мирных жителей

Политика

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала кощунственной инициативу властей украинского города Сумы расстреливать мирных жителей, которые хотят попасть по гуманитарным коридорам в Россию.

Захарова осудила предложение властей Сум расстреливать мирных жителей

"Кощунственны и бесчеловечны публичные угрозы мэра Сумы Александра Лысенко, главы сумской обладминистрации Дмитрия Живицкого расстреливать мирных граждан, которые попытаются воспользоваться гуманитарными коридорами для выхода в Россию", — заявила Захарова.

В настоящее время батальоны украинских националистов контролируют гумкоридоры в Мариуполе и Волновахе, не позволяя людям покинуть города. По словам жителей Мариуполя, бойцы нацбатальонов стреляют по мирным жителям, которые пытаются покинуть город, или требуют от них деньги для доступа к гуманитарному коридору.

По данным МИД РФ, около двух миллионов человек из Украины попросили эвакуировать их в Россию.

На Украине продолжается спецоперация Вооружённых сил РФ, направленная на демилитаризацию и денацификацию страны.

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"ВСУ планировали нападение на Россию, но мы их опередили"
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Темы украина мария захарова
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