Захарова осудила предложение властей Сум расстреливать мирных жителей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала кощунственной инициативу властей украинского города Сумы расстреливать мирных жителей, которые хотят попасть по гуманитарным коридорам в Россию.

"Кощунственны и бесчеловечны публичные угрозы мэра Сумы Александра Лысенко, главы сумской обладминистрации Дмитрия Живицкого расстреливать мирных граждан, которые попытаются воспользоваться гуманитарными коридорами для выхода в Россию", — заявила Захарова.

В настоящее время батальоны украинских националистов контролируют гумкоридоры в Мариуполе и Волновахе, не позволяя людям покинуть города. По словам жителей Мариуполя, бойцы нацбатальонов стреляют по мирным жителям, которые пытаются покинуть город, или требуют от них деньги для доступа к гуманитарному коридору.

По данным МИД РФ, около двух миллионов человек из Украины попросили эвакуировать их в Россию.

На Украине продолжается спецоперация Вооружённых сил РФ, направленная на демилитаризацию и денацификацию страны.

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