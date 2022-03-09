Председатель центрального комитета партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин предложил национализировать рестораны McDonald's и KFC. По его словам, еду нужно заменить на традиционную русскую кухню, а брендировать продукцию красной звездой и портретам Чапаева и Будённого.
С таким предложением Сурайкин направил обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
"Пусть она называется, например, "Наш ответ Чемберлену": это более чем убедительно продемонстрирует неизменность антироссийской политики некоторых государств. Убеждён, что русский борщ и котлеты будут популярны не меньше, чем бургеры и картофель фри", — заявил председатель комитета партии РИА Новости.
По его словам, "полковника Сандерса" давно пора "выкинуть" из России, как и "опостылевший" западный фастфуд.
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Компания Toyota, являющаяся крупнейшим мировым производителем автомобилей, возвращается на российский рынок. С момента заявления о том, что Toyota и Lexus покидают Россию, не прошло и недели.
Компания Toyota, являющаяся крупнейшим мировым производителем автомобилей, возвращается на российский рынок. С момента заявления о том, что Toyota и Lexus покидают Россию, не прошло и недели.