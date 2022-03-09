"Наш ответ Чемберлену": Сурайкин предложил национализировать McDonald's и KFC

Председатель центрального комитета партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин предложил национализировать рестораны McDonald's и KFC. По его словам, еду нужно заменить на традиционную русскую кухню, а брендировать продукцию красной звездой и портретам Чапаева и Будённого.

С таким предложением Сурайкин направил обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

"Пусть она называется, например, "Наш ответ Чемберлену": это более чем убедительно продемонстрирует неизменность антироссийской политики некоторых государств. Убеждён, что русский борщ и котлеты будут популярны не меньше, чем бургеры и картофель фри", — заявил председатель комитета партии РИА Новости.

По его словам, "полковника Сандерса" давно пора "выкинуть" из России, как и "опостылевший" западный фастфуд.

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