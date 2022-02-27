Запад продолжает накладывать на Россию санкции, заставляя Кремль отказаться от продолжения спецоперации в Донбассе. Теперь хотят арестовать российские активы за рубежом, но у Москвы готов симметричный ответ.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал возможные варианты ответных действий на усиление санкционного давления: «Мы терпели это годами, а теперь не будем». По его словам, многие иностранные компании, McDonald's, Procter & Gamble, BP и другие, владеют собственностью в России, и она может быть арестована. Речь идёт о сумме в триллионы долларов, сообщает Взгляд.
С Медведевым согласился сенатор Андрей Клишас, любое нарушение прав граждан России жёстко наказываться.
«На нарушение прав российских граждан нужно дать жесткий ответ. Все юридические основания для этого есть», – добавил Клишас.
Стоимость российских активов за рубежом примерно равна цене иностранной собственность в России. В РФ ведут свою деятельность Coca-Cola, Microsoft, McDonald's, Procter & Gamble, Nestle, MARS, Danone, royal Dutch Shell, Bayer, PepsiCo и др.
Арест и национализация этих активов приведёт «к полному отделению России от западного мира», считает член набсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск менеджеров Александр Разуваев. Готовность Кремля на этот радикальный шаг будет зависеть от дальнейших действий Запада.
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Если сейчас Россия быстро не закроет пройденные тылы, то через какое-то время наши группировки окажутся фактически в состоянии полуокружения, считает военный эксперт Игорь Стрелков.