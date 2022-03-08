Сатановский предсказал печальные последствия для Байдена от действий на Украине

Своими попытками остановить спецоперацию Вооружённых сил РФ в Донбассе президент США Джо Байден расчищает дорогу собственным политическим оппонентам, считает известный политический эксперт Евгений Сатановский.

Белый дом приложил огромное количество усилий, чтобы сделать Украину яблоком раздора между Европой и Россией, пишет Листай.ру. Это уже привело к масштабному энергетическому кризису в Евросоюзе, и в Вашингтоне надеются, что смогут заменить Москву на европейском рынке энергоресурсов. Если же Кремль быстро решит украинскую проблему, Соединённые Штаты готовят Москве проблемы в других местах.

Возможными следующими точками, где активизируются США для отвлечения России, будут Средняя Азия и Закавказье, Польша, Чехия или страны Прибалтики. Также стоит ожидать провокаций от Японии по вопросу Курильской гряды, хотя Белый дом может оставить этот козырь в рукаве для обострения в Азии, считает политолог.

Но Джо Байден не заметил, как раскачивая украинскую ситуацию вырыл яму самому себе.

"Президент Байден даже не понял, что расчистил дорогу к власти Трампу так, как тот даже и не рассчитывал — он широко улыбается на камерах и явно встречает себя", — пояснил Евгений Сатановский.

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