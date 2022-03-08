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Автор Дмитрий Плотников

Сатановский предсказал печальные последствия для Байдена от действий на Украине

Политика

Своими попытками остановить спецоперацию Вооружённых сил РФ в Донбассе президент США Джо Байден расчищает дорогу собственным политическим оппонентам, считает известный политический эксперт Евгений Сатановский.

Сатановский предсказал печальные последствия для Байдена от действий на Украине

Белый дом приложил огромное количество усилий, чтобы сделать Украину яблоком раздора между Европой и Россией, пишет Листай.ру. Это уже привело к масштабному энергетическому кризису в Евросоюзе, и в Вашингтоне надеются, что смогут заменить Москву на европейском рынке энергоресурсов. Если же Кремль быстро решит украинскую проблему, Соединённые Штаты готовят Москве проблемы в других местах.

Возможными следующими точками, где активизируются США для отвлечения России, будут Средняя Азия и Закавказье, Польша, Чехия или страны Прибалтики. Также стоит ожидать провокаций от Японии по вопросу Курильской гряды, хотя Белый дом может оставить этот козырь в рукаве для обострения в Азии, считает политолог.

Но Джо Байден не заметил, как раскачивая украинскую ситуацию вырыл яму самому себе.

"Президент Байден даже не понял, что расчистил дорогу к власти Трампу так, как тот даже и не рассчитывал — он широко улыбается на камерах и явно встречает себя", — пояснил Евгений Сатановский.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы сша украина джо байден дональд трамп евгений сатановский
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